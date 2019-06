Unibas: il 26 giugno il 'Graduation day'

(ANSA) - POTENZA, 21 GIU - L'Università della Basilicata, mercoledì 26 giugno, organizza nel centro storico di Potenza la prima "Giornata del laureato", sul modello dei "Graduation day" dei college anglosassoni, al pari di altri Atenei italiani. Alle ore 17.30 - è scritto in una nota - i laureati nell'Unibas 2018/2019 si raduneranno in piazza Mario Pagano, con il tocco d'ordinanza, insieme ai rappresentanti di Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio degli studenti, Prorettori, Presidenti dei Centri e docenti, per sfilare verso piazza Matteotti, dove è prevista la cerimonia di consegna delle pergamene da parte della Rettrice, Aurelia Sole.

Una delle pergamene andrà a Rehman Shamsur il primo studente in Italia, laureato Unibas, vincitore di una delle "100 borse per titolari di protezione internazionale" del progetto sostenuto dalla Crui, dal Ministero dell'Interno e dall'Andisu (Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario).