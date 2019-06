Un incontro sul Piano paesaggistico

(ANSA) - POTENZA, 21 GIU - "Mi è sembrato doveroso incontrare personalmente i sindaci lucani per aggiornarli sull'iter in corso per l'approvazione del Piano paesaggistico, strumento indispensabile per la tutela del nostro territorio, per il quale il governo Bardi si è impegnato a dare un'accelerazione.

Purtroppo, la passata amministrazione ci ha lasciati con un Piano che è ancora alle primissime fasi di redazione". Lo ha detto, attraverso l'ufficio stampa della giunta regionale, l'assessore all'ambiente, Gianni Rosa, il quale ha annunciato che lunedì 24 giugno, alle ore 16, nella sala Inguscio della Regione Basilicata, è previsto un incontro con i 131 sindaci lucani e con i consiglieri regionali "per illustrare lo stato dell'arte" del Piano paesaggistico.