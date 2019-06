Gemellaggio San Fele-Canada Bay

(ANSA) - POTENZA, 21 GIU - Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, il prossimo 24 giugno, parteciperà alla cerimonia per il 35/mo anniversario del gemellaggio tra il Comune di San Fele (Potenza) e quello di Canada Bay, alle porte di Sidney, in Australia, dove vive una folta rappresentanza di originari del paese lucano. Alle ore 12 è prevista la cerimonia di intitolazione del parco giochi di via Santa Filomena alla cittadina di Canada Bay.