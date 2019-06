Regione: il 25/6 convalida degli eletti

(ANSA) - POTENZA, 20 GIU - "Non esistono cause ostative alla carica e pertanto proporremo al Consiglio regionale, nella prossima riunione del 25 giugno, di votare la convalida definitiva dei consiglieri regionali eletti". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale Carmine Cicala, al termine della riunione della Giunta per le elezioni, che si è svolta oggi a Potenza.