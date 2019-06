Crisi: il 'DonaKilowatt' per le utenze

(ANSA) - POTENZA, 20 GIU - La crisi economica di un nucleo familiare può portare anche al mancato pagamento delle utenze, per questo motivo l'associazione "Io potentino" con i "Magazzini sociali" hanno messo in campo "DonaKilowatt", per raccogliere fondi da destinare a questo scopo. "Grazie all'impegno forte e continuo dei differenti enti caritatevoli - è scritto in una nota - in primis la locale Caritas Diocesana, si cerca di tamponare in qualche modo a questa che è una vera e propria emergenza per un nutrito gruppo di persone".