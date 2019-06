The Royal Contest, come 'gestire' 2 mln

(ANSA) - POTENZA, 18 GIU - Utilizzare un'ipotetica disponibilità di due milioni di euro, proventi delle royalties petrolifere, per elaborare un progetto di sviluppo territoriale: è l'idea alla base della seconda edizione del "The Royal Contest", il concorso di idee promosso da Shell Italia E&P e realizzato in collaborazione con l'Università della Basilicata.

La cerimonia di premiazione si è svolta oggi, a Potenza.