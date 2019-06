Valore aggiunto torna a livelli 2007

(ANSA) - POTENZA, 18 GIU - La Basilicata è l'unica regione italiana in cui, "dopo una lunga fase recessiva", si registra nel 2018 "un ritorno al valore aggiunto pre-crisi del 2007" nel settore industriale, con livelli "non ancora raggiunti né nella media nazionale, né nel Mezzogiorno": altro "caso" unico nel Paese è l'aumento dei prestiti alle imprese lucane, ma le due tendenze, per l'anno che si è appena concluso, "viaggiano" in parallelo con la flessione dei dati sull'occupazione e con la debolezza dei consumi.

Sono alcuni dei dati contenuti nel rapporto "L'economia della Basilicata", realizzato dalla Banca d'Italia e presentato stamani a Potenza, in una conferenza stampa, dalla direttrice e dal vicedirettore della filiale, Raffaella Di Donato e Carmelo Salvatore Brunetto, e dai ricercatori Maurizio Lozzi e Vincenzo Mariani.