Rionero, due giovani arrestati per furto

(ANSA) - RIONERO IN VULTURE (POTENZA), 17 GIU - Due giovani, di 18 e 21 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri, a Rionero in Vulture (Potenza), con l'accusa di concorso in furto aggravato. I due - secondo l'accusa - hanno rubato il motorino di proprietà di un uomo di 66 anni. Dopo il furto, hanno caricato lo scooter nel bagagliaio di un'auto che è stata intercettata dai Carabinieri.