Bonus per e-bike, lunga fila a Matera

(ANSA) - MATERA, 15 GIU - Centinaia di persone, fin dalle prime ore della giornata, si sono presentate al Municipio di Matera - dove si è creata una lunga fila - per presentare la domanda per ottenere il bonus per l'acquisto di e-bike, le biciclette a pedalata assistita.

Negli scorsi giorni, l'amministrazione comunale ha presentato il bando che prevede uno stanziamento complessivo di 250 mila euro che andranno a coprire il 30% dell'acquisto delle bici. Con l'avviso pubblico, il Comune si è posto l'obiettivo di "minimizzare il traffico di auto" soprattutto nel centro storico della Città dei Sassi (Capitale europea della Cultura 2019) affollato quotidianamente da centinaia di turisti.