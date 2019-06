Potenza: "Per il Picerno stadio gratis"

(ANSA) - POTENZA, 14 GIU - In attesa che siano completati i lavori di adeguamento dello stadio "Curcio" di Picerno, per la disputa delle prima gare casalinghe del prossimo campionato di serie C, il Potenza calcio concederà "gratuitamente" il "Viviani" ai neopromossi 'cugini' rossoblù. Lo ha annunciato, con un post su Facebook, il presidente del Potenza calcio, Salvatore Caiata.