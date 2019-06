Mostra Fratianni a Matera dal 22 giugno

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 GIU - 'Le voci di dentro': è il tema della mostra dell'artista campobassano, Domenico Fratianni, che verrà inaugurata il 22 giugno alle 18.30, al circolo 'La Scaletta' di Matera. La personale del maestro d'arte, invitato nella Capitale Europea della Cultura 2019, resterà aperta fino al 10 luglio.

"La mostra di Matera - ha affermato Fratianni - può considerarsi un'antologica, poiché saranno esposti lavori scanditi nell'arco di un quarantennio. È una modello di omnia opera della mia esperienza pittorica e culturale, una sorta di dialogo interiore, in chiave pittorica, con i personaggi che hanno dato impulso alla mia creatività con cui mi sono confrontato. Francesco e Giuseppe Iovine, Giose Rimanelli, Lina Pietravalle sono alcuni dei personaggi di cultura con cui mi sono imbattuto in oltre cinquanta anni di carriera artistica.

Protagonisti umili - ha concluso - che hanno in comune con il sottoscritto il legame con il nostro territorio, che tanto assomiglia a quello lucano".