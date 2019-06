Centinaio:"Tutelare agricoltura europea"

(ANSA) - MATERA, 13 GIU - "La richiesta che stiamo facendo all'Europa in modo un po' più pressante è quella di tutelare l'agricoltura europea non solo quella italiana". Così, a Matera, il Ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio, parlando con i giornalisti a margine di un incontro dell'Action tank di Agrinsieme.

Il Ministro ha poi evidenziato che "l'ultima notizia che ci sta arrivando è che ci sarà un accordo con il Vietnam, dove, dopo aver messo il dazio sul riso che arriva dalla Cambogia e dalla Birmania, stiamo aprendo il mercato : bravi sì, ma - ha concluso Centinaio - stupidi no".