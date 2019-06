Riunione Comitato sorveglianza Po-Fse

(ANSA) - POTENZA, 12 GIU - Si svolgerà domani, giovedì 13 giugno a Potenza, la quinta riunione annuale del Comitato di Sorveglianza del Po Fse 2014-2020: nell'ordine del giorno è prevista, in particolare, "l'approvazione della relazione annuale di attuazione 2018 del programma e l'esame del conseguimento dei target fissati per il 31 dicembre 2018 nell'ambito del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per l'assegnazione della riserva di performance".

L'incontro, secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della giunta regionale, è "l'occasione per il confronto tra l'Autorità di gestione Fse, le direzioni regionali interessate, i rappresentanti della Commissione europea, le amministrazioni centrali e il partenariato regionale economico e sociale sull'avanzamento del Programma".