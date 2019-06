Matera 2019, il Petrolio e l'Antropocene

(ANSA) - MATERA, 10 GIU - Pensiero, architettura, musica, arti performative e danza per esplorare un'altra umanità, oltre le crisi ambientali ed economiche del nostro tempo: saranno gli strumenti e le forme espressive che caratterizzeranno il progetto "Petrolio. Uomo e natura nell'era dell'Antropocene" curato da Francesco Scaringi e Giuseppe Biscaglia, fondatori dell'Associazione Basilicata 1799.

Il programma, prodotto con la Fondazione "Matera-Basilicata 2019", coinvolge architetti, coreografi e filosofi per elaborare nuovi pensieri, immagini e opere per un confronto tra generazioni diverse e affrontare il futuro in base alle indicazioni del dossier di Matera Capitale europea della Cultura.