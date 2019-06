Matera investe sui percorsi pedonali

(ANSA) - MATERA, 8 GIU - Nell'anno di Matera Capitale europea della cultura 2019, per migliorare l'accoglienza dei turisti lungo la direttrice che collega le aree di arrivo di autobus e treni in piazza Matteotti-piazza della Visitazione al centro e ai rioni Sassi, il Comune ha appaltato lavori per 950 mila euro, finalizzati alla riqualificazione del percorso pedonale via Don Minzoni-via Ascanio Persio. Lo ha reso noto, in una conferenza stampa, l'assessore ai lavori pubblici, Nicola Trombetta.