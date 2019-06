(ANSA) - POTENZA, 5 GIU - Sul trend positivo registrato in Basilicata per il mercato del lavoro nell'ultimo triennio "si addensano i segnali di riduzione degli occupati, passati dai 189 mila del 2015 ai 187 mila del 2018". Sono alcuni dei dati emersi dal sesto rapporto sul mercato del lavoro in Basilicata, realizzato dal Centro studi sociali e del lavoro della Uil, presentato a Potenza.