Ecco volontari, parte Italian Sabbatical

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - Giornata di festa a Grottole, il piccolo borgo non lontano da Matera che lotta contro lo spopolamento del suo centro storico. Da Melbourne, Buenos Aires, Cardiff, Vancouver e Tucson sono arrivati all'aeroporto di Bari i 5 volontari del progetto Italian Sabbatical, ideato da Airbnb e realizzato dall'impresa sociale Wonder Grottole, che vivranno a Grottole per sviluppare progetti di turismo esperienziale e di rigenerazione urbana. I volontari iniziano la loro avventura visibilmente emozionati e accolti da oltre trecento persone, arrivate anche dai borghi vicini per accoglierli e far loro sentire il calore della comunità.

"L'affetto che ci stanno dimostrando i Grottolesi è davvero commovente. Il paese è ancora più bello di quello che mi ero immaginata e non vedo l'ora di mettermi al lavoro insieme agli altri volontari per aiutare questa comunità a ricevere tutta l'attenzione che merita" commenta Anna Tachado, fotografa di Melbourne. Fino al 31 agosto, Anne, Remo, Darrell, Pablo e Helena vivranno nel borgo.