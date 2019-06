Carabinieri: in un anno 517 arresti

(ANSA) - POTENZA, 5 GIU - Sono state 517 le persone arrestate e 4.846 quelle denunciate in stato di libertà dai Carabinieri, in Basilicata, nell'ultimo anno: i dati sono stati resi noti stamani, a Potenza, dal Generale di brigata Rosario Castello, comandante della Legione Carabinieri "Basilicata", che ha incontrato i giornalisti in occasione del 205/o Annuale di fondazione dell'Arma.