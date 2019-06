A Potenza il 'Giardino della mescolanza"

(ANSA) - POTENZA, 5 GIU - Venerdì prossimo, 7 giugno, alle ore 15, sarà inaugurato a Potenza, nel Centro Universo Salute Opera Don Uva, "Il Giardino della mescolanza", per il progetto "Architettura della Follia", a cui hanno partecipato gli studenti del liceo delle scienze Umane "Rosa Gianturco" e gli ospiti del Centro. L'inaugurazione - è scritto in una nota - prevede giochi, musica, letture, e mostre "per creare una comunità creativa e rispettosa degli altri e della natura".