Matera 2019, un successo pure oltre l'Ue

(ANSA) - MATERA, 4 GIU - "Essere" Capitale europea della cultura del 2019, affrontando la sfida in modo originale e innovativo e superando lo "stereotipo" negativo del passato, per diventare esempio di riscatto del Sud Italia. Questa è la storia del successo internazionale di Matera 2019 sempre più "Open future", raccontata e celebrata fuori dai confini europei, in occasione della Festa della Repubblica, con una serie di eventi che da ieri al 5 giugno andranno in scena a San Francisco e dal 10 e l'11 giugno nel regno del Bahrain. Tutto ciò grazie all'impegno organizzativo del Consolato italiano e dell'Istituto italiano della Cultura nella metropoli californiana, in collaborazione con la Fondazione Matera-Basilicata 2019, con la presenza della Camera di Commercio e Comune.