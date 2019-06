Ires-Cgil, Basilicata regione del forse

(ANSA) - POTENZA, 3 GIU - "Finché non c'è chiarezza di destinazione delle politiche per il Mezzogiorno e di una nuova fase di politiche industriali, la Basilicata e il Sud rimarranno con un segno 'forse', incapaci di crescere a pieno ritmo, relegati in un limbo di economie tradizionali": è la conclusione del dossier dell'Iris-Cgil della Basilicata sull'economia lucana nel 2018. Secondo l'analisi dell'istituto di ricerca, l'anno passato è stato per la Basilicata "un anno di incertezza e conferma. Incertezza sul versante occupazionale, ma sostanziale conferma delle annotazioni precedenti".