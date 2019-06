Divieto dimora per il sindaco di Melfi

(ANSA) - POTENZA, 3 GIU - Un divieto di dimora è stato notificato oggi al sindaco di Melfi (Potenza), Livio Valvano (Psi), e al presidente del consiglio comunale, Luigi Simonetti, con l'accusa di turbata libertà degli incanti in relazione ad un bando di gara per l'installazione delle luminarie natalizie.

Valvano e Simonetti avrebbero agito in concorso con un imprenditore di Scampitella (Avellino), al quale è stata notificata la stessa ordinanza di divieto di dimora. Durante le indagini, inoltre, sarebbe stato accertato "un accordo corruttivo" fra un un funzionario comunale e un altro imprenditore. I due sono accusati anche di "corruzione elettorale" e sono stati posti agli arresti domiciliari.