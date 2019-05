Cdc Basilicata: un'intesa con Taiwan

(ANSA) - POTENZA, 31 MAG - Il Wtc (World Trade Center) Basilicata e Taiwan External Trade Development Council di Taiwan hanno firmato un protocollo d'intesa per "fornire assistenza e informazioni relative alle opportunità economiche e fieristiche, promuovere missioni commerciali e industriali per creare joint-venture, organizzare incontri e seminari in entrambi i Paesi per informare e sensibilizzare gli imprenditori su possibilità di investimento e opportunità commerciali, intraprendere studi di mercato sui settori che presentano interesse".

L'accordo, è scritto in una nota, è stato l'atto conclusivo di un incontro organizzato a Maratea (Potenza) dal Wtc Basilicata, in collaborazione con la Camera di Commercio lucana, a cui hanno partecipato il direttore del Taiwan Trade Center Milano, Christie Huang, e il presidente della Cciaa della Basilicata, Michele Somma.