Lucani mondo: il messaggio di Cicala

(ANSA) - POTENZA, 22 MAG - "Oggi, in occasione della 'Giornata dei lucani nel mondo', rivolgo il mio saluto proprio ai nostri concittadini che hanno portato alto il nome della Basilicata. L'emigrazione che ha interessato da sempre la nostra terra, ci riporta due dati importanti sui quali riflettere. Il primo è che i lucani hanno radici culturali virtuose sulle quali si articolano grandi successi umani e professionali. L'altro dato ci indica quanto lavoro dobbiamo fare per permettere ad ogni lucano di poter scegliere se partire, rimanere e ritornare". È il messaggio che il presidente del Consiglio regionale Carmine Cicala, ha inviato oggi alle associazioni e alle federazioni dei lucani che operano nelle altre regioni italiane e in numerosi Paesi del mondo.