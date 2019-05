Scontro auto-moto, un morto a Matera

(ANSA) - MATERA, 21 MAG - Un uomo che era a bordo di una moto che, per cause da accertare, si è scontrata con un'auto, è morto nel pomeriggio alla periferia di Matera, in località Parco dei Monaci, sulla strada provinciale 3 per Montescaglioso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e i Carabinieri.