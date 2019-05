Arpab: incontro Rosa-Iannicelli

(ANSA) - POTENZA, 21 MAG - L'assessore regionale all'ambiente, Gianni Rosa, ha incontrato il direttore dell'Arpab, Edmondo Iannicelli, per "essere aggiornato sullo stato di avanzamento del Masterplan per il potenziamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di Basilicata". Lo ha reso noto l'ufficio stampa della Giunta regionale lucana.