Progetto "Giovani In_Formati" proseguirà

(ANSA) - POTENZA, 20 MAG - "Giovani In_Formati - I Quotidiani locali in classe", il progetto promosso dal Consiglio regionale, in collaborazione con i quotidiani locali "per promuovere la lettura dei giornali nelle scuole", è un'iniziativa "interessante, ed è positivo vedere quanto entusiasmo ci hanno messo gli studenti. Un'ottima iniziativa che certamente continuerò a portare avanti". Lo ha detto il presidente dell'assemblea, Carmine Cicala, nel corso della giornata conclusiva del progetto che si è svolta oggi, a Potenza.