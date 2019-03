M5s: con noi un magistrato alla sanità

(ANSA) - POTENZA, 13 MAR - L'assessore alla sanità della Regione Basilicata - in caso di vittoria del M5s alle elezioni regionali del 24 marzo - sarà un magistrato in servizio nel Palazzo di giustizia di Potenza. Lo ha annunciato nel pomeriggio il candidato presidente del M5s, Antonio Mattia, spiegando di non potere "svelare" per ora il nome del magistrato, comunque "molto noto e unanimemente apprezzato sia da parte della società civile che da tutti gli esponenti del foro".