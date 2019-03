Salvini: "Lo Stato più forte anche qui"

(ANSA) - SCANZANO JONICO (MATERA), 12 MAR - "Lo Stato è più forte e anche qui lo Stato deve essere ancora più forte": lo ha detto il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti a Scanzano Jonico (Matera). Proprio ieri il prefetto di Matera, Antonella Bellomo, ha nominato una commissione che dovrà verificare "se l'attività amministrativa del Comune di Scanzano Jonico sia soggetta a influenze e condizionamenti riconducibili ad ambienti della criminalità organizzata".

Oggi Salvini è in Basilicata per un tour elettorale in vista delle Regionali del 24 marzo: la Lega è nella coalizione di centrodestra che come governatore ha candidato Vito Bardi.