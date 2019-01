Matera Capitale, il 19/1 scuole chiuse

(ANSA) - MATERA, 9 GEN - Con un'ordinanza, il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, ha disposto "la sospensione delle attività didattiche in tutti i plessi scolastici della città nella giornata del 19 gennaio 2019". Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'amministrazione comunale sottolineando che "la decisione è stata presa per permettere a tutti gli studenti di essere protagonisti in prima persona dell'evento inaugurale dell'anno di Matera Capitale europea della cultura".