Matera 2019: Lezzi, "pronti con ritardi"

(ANSA) - MATERA, 7 GEN - "E' tutto pronto per il 19 gennaio secondo alcune relazioni, ma purtroppo dobbiamo fare i conti con ritardi e progetti non ancora realizzati": lo ha detto, a Matera - città che dal 19 gennaio sarà Capitale europea della cultura - il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, rispondendo alle domande dei giornalisti. Al suo arrivo in città, Lezzi ha visitato il cantiere di un deposito delle Ferrovie appulo-lucane dove sarà realizzato anche un parcheggio per auto e bus riservato ai visitatori attesi a Matera.