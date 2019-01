Sicurezza: appello Cgil a sindaci lucani

(ANSA) - POTENZA, 5 GEN - "Il movimento democratico che si sta creando sulla disapplicazione di alcune norme inerenti al decreto sicurezza non può attraversare silente la Basilicata".

Lo scrive in un appello ai sindaci lucani il segretario regionale della Cgil, Angelo Summa, secondo il quale, "la gravità delle norme contenute in questa legge richiede una risposta netta da parte degli amministratori lucani".