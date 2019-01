Droga: un 19enne arrestato a Lavello

(ANSA) - POTENZA, 4 GEN - Trovato in possesso di oltre 50 grammi di hascisc, a Lavello (Potenza), un giovane di 19 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri. Inoltre nell'abitazione del 19enne - che era stato fermato per le strade della città lucana - i militari dell'Arma hanno scoperto e sequestrato diverso materiale per il confezionamento della droga.