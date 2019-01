Capodanno: la grande festa di Matera

(ANSA) - POTENZA, 1 GEN - In Basilicata, per i botti, è di sei feriti, dei quali nessuno grave, il bilancio della notte di Capodanno che, con una grande festa di piazza, ha segnato l'ingresso di Matera nell'anno da Capitale europea della Cultura 2019 che sarà ufficialmente inaugurato il 19 gennaio prossimo.

Ieri la città dei Sassi ha ospitato prima la 51/a Marcia nazionale per la Pace e poi la trasmissione di Rai1 "L'anno che verrà" in diretta da piazza Vittorio Veneto, affollata da circa 7.500 persone, il numero massimo consentito dal piano della sicurezza.