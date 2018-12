Marcia della Pace, a Matera tutto pronto

(ANSA) - POTENZA, 31 DIC - Oltre mille persone provenienti da varie regioni parteciperanno in serata a Matera alla 51/a edizione della Marcia nazionale della Pace, organizzata dall'Ufficio nazionale dei problemi sociali e del lavoro, da Caritas italiana, Pax Christi, dall'Azione Cattolica italiana e dall'Arcidiocesi di Matera-Irsina. La manifestazione è incentrata sul messaggio "La buona politica a servizio della pace", di Papa Francesco per la 52/a Giornata Mondiale della Pace, in programma domani.