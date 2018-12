"Wine to love" il 4 gennaio su Raiuno

(ANSA) - VENOSA (POTENZA), 27 DIC - "Un'opera prima, un film molto 'terrone' di cui sono molto orgoglioso": lo ha detto oggi a Venosa (Potenza), il produttore Cesare Fragnelli, presentando ai giornalisti "Wine to love", diretto da Domenico Fortunato, al suo esordio come regista. Il film - coprodotto da Raicinema e che andrà in onda su Raiuno il 4 gennaio, alle ore 21.15 - ha fra i protagonisti Ornella Muti, attrice simbolo del cinema italiano, oltre alla Basilicata e al vino stesso, l'aglianico.