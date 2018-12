In scena Chitarìdd, 'brigante materano'

(ANSA) - MATERA, 26 DIC - E' incentrata sulla figura e la storia di Eustachio Chita, noto con il nomignolo di "Chitarìdd" per la sua bassa statura, l'avvio della stagione della compagnia "Talia Teatro" che il 5 e il 12 gennaio porterà in scena, all'auditorium San Giuseppe, il dramma in tre atti dedicato alla figura atipica del brigante materano, vissuto tra il 1862 e il 1896. Lo ha annunciato in una conferenza stampa il regista e attore Antonio Montemurro, il quale si è ispirato al lavoro dell'avvocato Niccolò De Ruggieri, "Chitaridd il brigante di Matera", edito da MeTa nel 1975.