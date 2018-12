Nel 'presepe' un tour tra i presepi

(ANSA) - MATERA, 25 DIC - Il Natale tra i rioni Sassi, cuore antico di Matera scavato nella roccia e nel tufo e presepe 'naturale', per i turisti in visita alla Capitale europea della cultura 2019, è una occasione per scoprire la dimensione del presepe artistico e artigiano, con un tour interessante lungo chiese, case grotte e musei della civiltà contadina, per terminare con quello vivente, con scene teatrali, che riprenderà nei prossimi giorni dopo la pausa natalizia.