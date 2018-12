Matera verso il 2019 con tanti turisti

(ANSA) - MATERA, 25 DIC - A meno di un mese dall'inaugurazione, il 19 gennaio 2019, dell'anno da Capitale europea della Cultura, anche nella mattinata di Natale, Matera è affollata di turisti, italiani e stranieri, che scattano foto e selfie con l'incantevole scenario dei rioni Sassi sullo sfondo.

In particolare, i turisti sono attratti dalle sculture, di cui tre sono esposte all'aperto, della mostra su Salvador Dalì, che è visitabile pure oggi nel complesso rupestre delle chiese di San Nicola dei Greci e Madonna delle Virtù. Inoltre c'è curiosità per il grande palco allestito in piazza Vittorio Veneto, la principale della città lucana, per ospitare la trasmissione del Capodanno di Rai 1 'L'anno che verrà'.