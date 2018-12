Giornata rossoblù per Potenza-Catanzaro

(ANSA) - POTENZA, 25 DIC - In occasione della gara valida per la 20/a giornata del girone C della Serie C tra Potenza e Catanzaro, in programma domenica 30 dicembre, alle ore 16.30, allo stadio Viviani, la società lucana ha indetto la 'Giornata rossoblù'. In un comunicato diffuso dall'ufficio stampa è specificato che "non saranno validi abbonamenti e ingressi di favore".