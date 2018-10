Un autovelox sulla ss 658 Potenza-Melfi

(ANSA) - POTENZA, 26 OTT - Il Comune di Potenza ha "provveduto ad installare, lungo la ss 658 Potenza-Melfi l'apparecchiatura per il controllo elettronico della velocità in uno dei tratti di strada ricadenti nell'ambito territoriale comunale". In un comunicato è specificato che "il controllo, il funzionamento e la gestione dell'apparecchiatura sarà effettuato da parte della Polizia locale di Potenza".