Fdi: gli 'Stati generali del Sud'

(ANSA) - POTENZA, 26 OTT - Sul piano infrastrutturale il Mezzogiorno "sconta" un divario pari a tre volte quello del Nord, ma questo "gap non è certo imputabile al Meridione, che può avere tante colpe negli ultimi 150 anni, ma non quello di aver causato un divario con il Settentrione", ed è quindi "necessario un piano straordinario per il Sud": è una delle proposte avanzate nel corso di uno degli appuntamenti degli "Stati generali del Sud", la due giorni organizzata da Fratelli d'Italia a Matera e a Potenza, a cui partecipa la leader del partito, Giorgia Meloni.