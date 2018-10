Convegno a Potenza su mons. Bertazzoni

(ANSA) - POTENZA, 26 OTT - Negli anni Trenta del '900 in Basilicata si trovarono ad operare vescovi di grande valore - alcuni avviati agli onori degli altari - al punto che si può forse ipotizzare "una mano della Provvidenza nella loro presenza concomitante", fino a poter credere che "il Concilio Vaticano Secondo sia stato in qualche modo partorito sul campo, proprio anche in Basilicata". Sono due delle immagini - disegnate dai professori Giampaolo D'Andrea e Raffaello Antonio Mecca - consegnate nel pomeriggio a Potenza ai partecipanti alla prima sessione di un convegno sull'"Episcopato di Augusto Bertazzoni nella Basilicata del suo tempo", promosso dalla Provincia, dal Consiglio regionale della Basilicata e dalla Deputazione lucana di storia patria. Il terzo relatore è stato Ezio Lavorano. Al convegno hanno partecipato anche l'arcivescovo di Potenza, monsignor Salvatore Ligorio, il presidente del consiglio regionale, Vito Santarsiero, quello della Provincia, Nicola Valluzzi, e il sindaco di Potenza, Dario De Luca.