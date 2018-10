Rifiuti: un impianto compost a Venosa

(ANSA) - POTENZA, 25 OTT - Verranno consegnati nella mattinata di domani, venerdì 26 ottobre, in località Notarchirico di Venosa (Potenza), "i lavori per la realizzazione del primo impianto di compost in Basilicata". Lo ha reso noto il presidente della Provincia, Nicola Valluzzi, specificando che si tratta di "un'opera che sarà realizzata nell'arco di dieci mesi".