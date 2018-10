Matera ricorda l'eroismo di una Guardia

(ANSA) - MATERA, 24 OTT - Un ulivo è stato piantato stamani, a Matera, nel cortile della questura, per ricordare il gesto eroico della Guardia di pubblica sicurezza Francesco Paolo Conte che, il 24 ottobre di 90 anni fa, morì per soccorrere alcuni cittadini in pericolo di vita per le conseguenze di un nubifragio che aveva investito la città. La cerimonia si è svolta alla presenza del questore di Matera, Luigi Liguori, e di due quinte classi della scuola primaria "Lucrezio" e dell'istituto comprensivo "Pascoli", oltre che delle autorità e dei parenti di Conte, che aveva 28 anni quando morì.