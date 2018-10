Coca-Cola Rionero, 100% energia "pulita"

(ANSA) - POTENZA, 24 OTT - Lo stabilimento di Rionero in Vulture (Potenza) di Coca-Cola Hbc Italia "utilizza il 100 per cento di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili". Lo accerta il quattordicesimo Rapporto di sostenibilità 2017, pubblicato da Coca-Cola Hbc Italia, che è "il principale imbottigliatore di prodotti a marchio The Coca-Cola Company" in Italia.