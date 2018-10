Canapa in un locale in disuso, 2 denunce

(ANSA) - METAPONTO DI BERNALDA (MATERA), 23 OTT - Quarantuno piante di canapa indiana sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza in un locale "apparentemente in disuso", a Metaponto di Bernalda (Matera) e due persone sono state denunciate in stato di liberta. E' stato l'"atteggiamento equivoco" di una delle due persone a richiamare l'attenzione dei finanzieri.