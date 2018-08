Metaponto: 33 gr di hascisc, tre denunce

(ANSA) - METAPONTO DI BERNALDA (MATERA), 17 AGO - Tre giovani di età compresa fra 19 e 22 anni, residenti in provincia di Napoli, sono stati denunciati in stato di libertà alla magistratura dalla Polizia ferroviaria, che li ha trovati in possesso di oltre 33 grammi di hascisc nella stazione di Metaponto di Bernalda (Matera). I tre erano appena scesi da un treno proveniente da Napoli.