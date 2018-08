Export: calo nel 2017, meglio nel 2018

(ANSA) - POTENZA, 17 AGO - Nel 2017 "la Basilicata ha visto diminuire le sue esportazioni, che hanno un valore complessivo di 3,9 miliardi di euro, del 13,3 per cento", mentre "nel primo trimestre del 2018 le esportazioni di merci hanno mostrato una variazione tendenziale positiva (6,8 per cento)". E' quanto si ricava dal rapporto annuale "l'Italia nell'economia internazionale 2017-2018" dell'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, giunto alla 32/a edizione.