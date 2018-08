Dà nome di un amico, entrambi denunciati

(ANSA) - BALVANO (POTENZA), 17 AGO - Due giovani di Picerno (Potenza) sono stati denunciati dai Carabinieri per concorso in falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Tutto è cominciato a Balvano (Potenza), durante un controllo alla circolazione stradale.